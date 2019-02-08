Пожар, взрыв газа, обвал: как избежать главных бытовых опасностей

Только в 2018 году в жилом секторе Москвы было потушено 2655 пожаров и спасены более тысячи человек. И не всегда причинами катастрофы становились внешние факторы. Нередко причиной возгорания или, например, взрыва газа становилась невнимательность людей к своему жилью. О том, какие проблемы могут подстерегать в собственной квартире и как их избежать, читайте в материале портала Москва 24.

Перепланировка

Ремонтировать квартиру – дело часто сложное и затратное. Но еще сложнее и дороже – делать перепланировку. И проблема не только в количестве работы: решить такой вопрос самостоятельно просто нельзя.

Перепланировка помещения может быть крайне опасной, если этим занимается непрофессионал. Плохая работа может стать причиной обрушения квартиры, и не одной. А если помещение с измененным планом находится на первом этаже, опасности подвергается весь дом.

Плюс – незаконная перепланировка может ударить и по карману владельца. "Собственника квартиры могут обязать выплатить штраф, – рассказал юрист Валерий Бардаков. – Либо же хозяина квартиры обязуют привести помещение в первоначальное состояние". Собеседник портала также отметил, что если новый план жилья создает угрозу для жизни, помещение у хозяина могут и вовсе отнять.

Но если душа или необходимость просят смены обстановки, выход есть. Только действовать нужно по плану.

Получите письменное согласие всех совершеннолетних членов семьи , а если новый план квартиры затрагивает несущие конструкции, например, перемещение входа, – раздобудьте и согласие соседей;

, а если новый план квартиры затрагивает несущие конструкции, например, перемещение входа, – раздобудьте и согласие соседей; С помощью специалистов создайте проект новой планировки квартиры ;

; Получите разрешение Мосжилинспекции на проведение перепланировки.

Проводка

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Теперь можно приступать к ремонту, но с условием, что всеми работами, связанными с газоснабжением, электроснабжением, водопроводом и вентиляцией, займутся соответствующие специалисты. "Играть" с проводкой или газовыми трубами самостоятельно, без соответствующего образования и лицензии, запрещено, ведь такое вмешательство может привести к более серьезным проблемам.

Ей и вне ремонта нужно уделять постоянное и, главное, пристальное внимание. Неполадки в электроснабжении жилого помещения являются одной из самых распространенных причин возгорания.

По данным ГУ МЧС России по Москве, 31,5% пожаров в 2017 году в столице было зарегистрировано из-за неисправности электрооборудования. А департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города сообщает, что в прошлом году случилось 1661 возгорание из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрических приборов.

В числе опасностей – не только огонь. Неисправные розетки и выключатели могут ударить током, что в некоторых случаях приводит даже к гибели. А перебои с электричеством могут ударить и по кошельку собственника квартиры, выводя из строя лампочки и недешевую бытовую технику.

На что обращать внимание

Тщательнее всего следить за проводкой необходимо жителям старых домов. "Мосэнергосбыт" рекомендует заняться проверкой электроснабжения владельцам квартир в постройках старше 2003 года.

И снова: не стоит лезть в провода самостоятельно, не имея соответствующего образования. Лучше всего – обращаться сразу к профессионалам.

Кстати, быть начеку необходимо всем, не только жителям старых домов. Есть ряд признаков, появление которых должно насторожить.

Нужно обратиться к электрику, если: Часто выбивает "пробки", мигает свет;

Плавятся или искрят розетки и выключатели;

Скачет напряжение.

Однако, современную жизнь представить без электроприборов невозможно. И не стоит постоянно паниковать, покидая квартиру. Перед уходом достаточно не забыть выключить свет и электроприборы из розеток.

Также постарайтесь не пользоваться поврежденной электропроводкой и самодельными электронагревательными приборами, не включайте в розетку большое количество техники одновременно – это перегружает электросеть. Дайте приборам передышку, время от времени отключая их от питания.

Бытовой газ

Фото: портал Москва 24/Екатерина Шумеева

Он стал настолько привычен в обиходе, что многие забывают, каким опасным может быть. А ведь взрыв бытового газа нередко становится причиной пожаров – более 30 случаев по Москве в 2018 году.

Благодаря большой профилактической работе по предупреждению пожаров в столице, проводимой сотрудниками ГУ МЧС России по Москве и столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, в 2018 году в жилом секторе на 5% снизилось количество пожаров по сравнению с 2017-м, сообщила пресс-служба департамента.

Утечка газа может не только спровоцировать взрыв, но и стать причиной отравления, так что за системой газоснабжения квартиры также нужно следить с большим вниманием и не прибегать к самостоятельному вмешательству в ее работу.

На что обращать внимание

Изменение цвета огня в горелке на плите должно обязательно насторожить. В памятке ГУ МЧС по городу Москве сообщается, что пламя должно быть исключительно голубым. Желтый или красный огонь говорят о неполадках.

А пользуясь духовкой, нужно убедиться, что струи пламени идут из всех отверстий горелки. В противном случае скопление газа может спровоцировать взрыв.

И наконец, максимально внимательно отнеситесь к наличию признаков утечки. Первое и самое явное свидетельство – запах, который ни с чем не перепутаешь. Единственное верное решение – моментально перекрыть подачу газа, если это возможно. Кстати, определить проблему можно и по звуку: в случае сильной утечки газ вырывается со свистом.

Если "пробоина" найдена, не устраняйте ее самостоятельно. Откройте все окна и вызовите аварийную службу. Но если утечка слишком серьезная – покиньте помещение и звоните 112.

Газ не так опасен, если обращаться с ним с умом и осторожностью. Достаточно следовать простейшим правилам безопасности.

Покидая квартиру, особенно надолго, перекройте газ;

Не оставляйте работающую горелку без присмотра;

Не используйте газовые плиты для прогрева помещения;

Оставляйте открытыми форточки в помещениях, где установлены газовые приборы;

Регулярно проверяйте герметичность шлангов и резьбовых соединений на трубах.

Как отмечают в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, основные причины возгораний в быту – это нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное обращение с огнем, использование неисправных электроприборов и газового оборудования, курение в необорудованных для этого местах и игра детей с огнеопасными предметами. Поэтому не пренебрегайте простыми правилами, чтобы спасти свою квартиру, имущество и жизнь.



Анастасия Павелко, Антон Тулупников