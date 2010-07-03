В МЧС рассказали, какие ошибки при пожаре могут стоить жизни

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В МЧС называют человеческий фактор главной причиной летальных истодов при пожарах.

В Красноярском крае ночью 16 сентября во время пожара погибли две семьи – прокурора Лесосибирска и его сестры. Среди погибших – четверо детей. Люди не смогли открыть дверь изнутри из-за проблем с замком.

"Привычка вынимать ключ из замочной скважины в экстренной ситуации может стоить жизни. В идеале выход из квартиры вообще не должен зависеть от ключа, а замок должен быть интуитивно понятным", – цитирует сайт "Аргументы и факты" представителя пресс-службы МЧС.

В числе других препятствий для спасения при пожаре названы захламление, решетки на окнах, ошибки при печном и газовом отоплении.

Спасатели настоятельно рекомендуют выбирать при обустройстве квартиры безопасные стройматериалы.

"При горении краски, пластика и многих других материалов выделяется очень едкий и токсичный дым. С ним можно даже после одного вдоха сразу потерять сознание, упасть и больше не встать", – рассказал замначальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Евгений Поддубный.

Зачастую пожары начинаются с короткого замыкания проводки, которая не рассчитана на большую нагрузку. Причиной возгорания могут стать и подключенные к розетке сотовые телефоны.

По словам спасателей, к большому количеству смертей при пожарах приводит курение в состоянии алкогольного опьянения.

Если в подъезде жилого дома возник сильный пожар и покинуть квартиру невозможно, то необходимо плотно закрыть и уплотнить входную дверь, а также завесить вентиляционные отверстия мокрой тканью и привлекать внимание прибывших пожарных криками о помощи.

Закрытая и хорошо уплотненная дверь, напомнили спасатели, надолго защитит от опасной температуры и едкого дыма, а чтобы не отравиться продуктами горения, нужно также закрыть вентиляционные отверстия мокрой тканью.

Также, если в квартире много дыма, нужно дышать через мокрую ткань и держаться как можно ближе к полу, напомнили спасатели. Кроме этого, укрыться от высокой температуры и дыма можно на балконе, плотно закрыв за собой дверь.

