Три человека погибли при пожаре в квартире на востоке Подмосковья

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Три человека погибли при пожаре в пятиэтажке в городе Рошаль на востоке Подмосковья, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Тела обнаружили в ходе тушения в трехкомнатной квартире на четвертом этаже жилого дома на улице Спортивной.

Что стало причиной пожара пока неизвестно. Также устанавливаются личности погибших.

Накануне ребенок и двое взрослых погибли в результате пожара в одноэтажном доме в Завьяловском районе Удмуртии. В садовом товариществе сгорели одноэтажные дом и гараж.