Пожар произошел в общежитии в Казани

Порядка 500 человек эвакуированы из общежития Казанского медуниверситета из-за пожара в одной из комнат. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ГУ МЧС России по Татарстану.
"Поступило сообщение о том, что произошло задымление на девятом этаже общежития Казанского государственного медицинского университета на улице Оренбургский тракт, 142. Силы и средства были направлены по рангу пожара номер 2", – говорится в сообщении.
Отмечается, что из здания самостоятельно эвакуировались 500 человек. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. Спасателям понадобилось менее получаса для ликвидации открытого горения. В тушении приняли участие 58 человек и 19 единиц техники.
По предварительной информации, причиной пожара стал загоревшийся матрас. В результате инцидента о погибших и пострадавших не сообщалось.
Ранее стало известно о возгорании производственного здания в Железнодорожном. Людей в момент пожара в помещениях не было.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.