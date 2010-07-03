Пожар произошел в общежитии в Казани

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Порядка 500 человек эвакуированы из общежития Казанского медуниверситета из-за пожара в одной из комнат. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ГУ МЧС России по Татарстану.

"Поступило сообщение о том, что произошло задымление на девятом этаже общежития Казанского государственного медицинского университета на улице Оренбургский тракт, 142. Силы и средства были направлены по рангу пожара номер 2", – говорится в сообщении.

Отмечается, что из здания самостоятельно эвакуировались 500 человек. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. Спасателям понадобилось менее получаса для ликвидации открытого горения. В тушении приняли участие 58 человек и 19 единиц техники.

По предварительной информации, причиной пожара стал загоревшийся матрас. В результате инцидента о погибших и пострадавших не сообщалось.

Ранее стало известно о возгорании производственного здания в Железнодорожном. Людей в момент пожара в помещениях не было.