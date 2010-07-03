Пожар унес жизни троих членов семьи в Удмуртии

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Ребенок и двое взрослых погибли в результате пожара в одноэтажном доме в Завьяловском районе Удмуртии. Об этом заявляет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

"В садовом товариществе сгорели одноэтажные дом и гараж. В ходе тушения пожара найдены тела трех погибших – мужчины, женщины и ребенка", – проинформировали в ведомстве.

Известно, погибшая семья проживала в Ижевске. Другие обстоятельства трагедии пока выясняются.

Ранее крупный торговый центр "Максим" загорелся во Владивостоке. Площадь пожара, по последним данным, составила более 1000 квадратных метров.

Сообщений о пострадавших не поступало. В момент возникновения возгорания ТЦ "Максим" еще не открылся. Известно, что на месте пожара было задействовано около 60 сотрудников МЧС и 19 единиц техники. К утру по местному времени открытое горение локализовали.