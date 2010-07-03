Пожар в торговом центре в Грозном потушен

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Пожар в торговом центре "Гранд парк" в Грозном потушен, передает РИА Новости.

"В 21:58 объявлена ликвидация открытого горения", – сказал собеседник агентства в МЧС.

Ранее пламя локализовали на площади 700 квадратных метров. Пострадавших и погибших в результате ЧП нет. Из здания эвакуировали персонал и посетителей. К тушению огня были привлечены 12 пожарных расчетов.



Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

ТРЦ "Гранд-парк" расположен в центре Грозного на проспекте Кадырова. Он является самым крупным торгово-развлекательным центром республики. Там располагаются 20 магазинов, развлекательный клуб, кинотеатр и детский парк. Рядом находятся наземная и подземная парковки.