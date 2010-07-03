Дело возбуждено после пожара с погибшими в Красноярске

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По факту гибели восьми человек в многоквартирном жилом доме в Красноярске возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба СК по региону.

В настоящее время следователи рассматривают две версии произошедшего – неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание.

Пожар произошел вечером 15 сентября в квартире на 3-м этаже дома по улице Гусарова. Погибли четверо взрослых и четверо несовершеннолетних.

Источник в правоохранительных органах региона сообщил, что в пожаре погиб прокурор города Лесосибирск, его семья и семья его сестры.

Ранее в Ангарске при взрыве газовоздушной смеси в доме пострадали 12 человек. Шесть детей и двое взрослых доставлены в больницы.