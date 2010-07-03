В Ангарске при взрыве газа в доме пострадали 12 человек

Фото: 38.mchs.gov.ru

В Ангарске при взрыве газовоздушной смеси с последующим пожаром в доме пострадали 12 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

"По уточненным данным, пострадали 12 человек, в том числе шесть детей", – сказал собеседник агентства.

По словам собеседника агентства, шесть детей и двое взрослых были доставлены в больницы. Четырем пострадавшим оказана помощь амбулаторно.

Пожар в пятиэтажном доме в Ангарске произошел в субботу, 14 сентября. По предварительной информации, причиной возгорания стал взрыв самогонного аппарата. В результате взрыва произошел пожар, который перешел на две квартиры. Общая площадь пожара составила 90 квадратных метров.

4 сентября в пятиэтажном жилом доме в Ангарске Иркутской области произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадали три человека, у них были диагностированы ожоги разной степени.

