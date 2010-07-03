Три человека пострадали при хлопке газа в Ангарске

В пятиэтажном жилом доме в Ангарске Иркутской области произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадали три человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Сейчас выясняются обстоятельства ЧП. У пострадавших ожоги.

Ранее хлопок газа произошел на четвертом этаже пятиэтажки в подмосковной Кубинке. Хлопком выбило входную дверь в квартиру. Один человек пострадал. Хозяин жилплощади говорил, что утром газовую плиту ремонтировали.

В СНТ "Текстильщик" в городском округе Красногорск также недавно произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадал один человек.

