При хлопке газа в Красногорске пострадал один человек

Фото: Игорь Иванко/Москва 24

В СНТ "Текстильщик" в городском округе Красногорск произошел хлопок газовоздушной смеси, передает Агентство "Москва" со ссылкой на МЧС.

По информации ведомства, в результате ЧП пострадал один человек. Также на площади 15 квадратных метров загорелся сарай. В ликвидации пожара участвуют 19 человек и шесть единиц техники.

Ранее возгорание произошло в квартире на пятом этаже 10-этажного дома в Переведеновском переулке столицы. Пожар локализовали на площади 15 квадратных метров – горели личные вещи и мебель. Проводилась эвакуация жильцов. В результате ЧП один человек скончался по дороге в больницу.