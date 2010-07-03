Пятиэтажный дом частично обрушился в ХМАО

В городе Мегион в Ханты-Мансийском автономном округе произошло частичное обрушение пятиэтажного дома.

"В жилом доме проводился ремонт. Обрушилась часть конструкций пятиэтажного дома, никто из жильцов, по предварительным данным, не пострадал", – цитирует ТАСС представителя регионального главка МЧС.

В мае два человека, в том числе ребенок, погибли в результате взрыва в 16-квартирном двухэтажном жилом доме в Каменском районе Ростовской области. Произошел хлопок бытового газа. Обрушилась кровля на площади 50 квадратных метров.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Из-под завалов извлекли тела 39 человек.

