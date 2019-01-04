СК РФ отрабатывает все версии обрушения дома в Магнитогорске

Следствие отрабатывает все версии обрушения дома в Магнитогорске. Об этом сообщается на сайте ведомства со ссылкой на заявление официального представителя СК РФ Светлану Петренко.
В сообщении отмечается, что следователи-криминалисты и эксперты завершили осмотр частей завала, изъятых с места обрушения подъезда жилого дома по улице Карла Маркса в городе Магнитогорске. Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах не обнаружено.
В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.
В пятницу, 4 января, в Магнитогорске началось прощание с погибшими при обрушении жилого дома началось в Магнитогорске. Всего из-под завалов извлекли 39 тел. Все они опознаны.
Спасатели искали людей среди бетонных плит и обломков четверо суток. Сегодня жители города принесли к месту трагедии живые цветы и свечи.
Взрыв в доме на проспекте Карла Маркса прогремел рано утром 31 декабря. В одном из подъездов рухнули перекрытия с третьего по десятый этаж. В первые часы были спасены 18 человек. Еще шестерых выживших, том числе двоих детей, сотрудники МЧС нашли под обломками и передали врачам уже при разборе завалов.
Так же в разрушенных квартирах спасатели обнаружили живых попугая, собаку и шесть кошек. Животные вернулись к своим хозяевам.
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