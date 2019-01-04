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07:00

Пять кошек и собаку спасли из квартир разрушенного дома в Магнитогорске

происшествия животные

07:00

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Скриншот с видео/Пресс-служба губернатора Челябинской области/ТАСС

Пять кошек и собаку удалось спасти после обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске.

Спасатели достали животных из полуразрушенных квартир, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города. Также на месте ЧП удалось найти живого попугая.

3 января первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян заявил, что экстренные службы завершают спасательную операцию в Магнитогорске.

По его словам, под завалами обрушившегося подъезда жилого дома больше людей нет. В результате трагедии погибло 39 человек: шесть детей, 12 мужчин и 21 женщина.

1 января спасатели нашли под завалами завернутого в одеяло 10-месячного ребенка. Мальчик провел в таком положении 35 часов, после чего его доставили в Москву.

Утром 31 декабря произошел взрыв газа в жилом 12-подъездном доме, где проживало 120 человек. Обрушилась часть подъезда с 3 по 10 этаж.

Поисковая операция в Магнитогорске завершена

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Сюжет: Обрушение дома в Магнитогорске

происшествия животные

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