МЧС завершает спасательную операцию в Магнитогорске

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Под завалами обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске больше людей нет. МЧС завершает спасательную операцию, заявил первый заместитель главы министерства Александр Чуприян. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы извлекли сегодня последнее, 39-е тело, гарантируем, что больше в здании людей нет", – сказал Чуприян.

Он уточнил, что 38 тел опознано: шестерых детей, 12 мужчин и 20 женщин. Предстоит опознать еще одну женщину.

Утром 31 декабря произошел взрыв газа в жилом 12-подъездном доме, где проживало 120 человек. Обрушилась часть подъезда с 3 по 10 этаж. Пострадавшие от взрыва два подъезда снесут, поскольку они не подлежат восстановлению.

1 января спасатели нашли под завалами завернутого в одеяло 10-месячного ребенка. Мальчик провел в таком положении 35 часов, у него серьезные обморожения конечностей, закрытая черепно-мозговую травму, множественные переломы голени и общее переохлаждение.

Ребенка доставили на лечение в Москву. Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что состояние мальчика тяжелое, но стабильное. Врачи борются за его жизнь, надежда на выздоровление есть, отметил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Власти Челябинской области выплатят семьям жертв по миллиону рублей. Пострадавшие получат от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от тяжести повреждений. Более 5,2 миллиона рублей компенсаций уже выплачено 24 пострадавшим и родственникам погибших.