Пострадавшие от взрыва газа в Магнитогорске подъезды снесут

Фото: ТАСС/Илья Московец

Пострадавшие от взрыва подъезды в жилом доме в Магнитогорске снесут, поскольку их нельзя восстановить, заявил начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Магнитогорска Илья Рассоха.

Речь идет о 7-м и 8-м подъездах дома № 164 по улице Карла Маркса, передает ТАСС. Решение примет комиссия в течение нескольких дней, отметил он.

Утром 31 декабря произошел взрыв газа в жилом 12-подъездном доме. Обрушилась часть подъезда с 3 по 10 этаж. Накануне спасатели извлекли из-под завалов тело 39-й погибшей.

1 января спасатели нашли под завалами завернутого в одеяло 10-месячного ребенка. Мальчик провел в таком положении 35 часов, у него серьезные обморожения конечностей, закрытая черепно-мозговую травму, множественные переломы голени и общее переохлаждение.

Ребенка доставили на лечение в Москву. Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что состояние мальчика тяжелое, но стабильное. Врачи предполагают, что в ближайшее время у него могут начаться осложнения.

Власти Челябинской области выплатят семьям жертв по миллиону рублей. Пострадавшие получат от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от тяжести повреждений. Более 5,2 миллиона рублей компенсаций уже выплачено 24 пострадавшим и родственникам погибших.