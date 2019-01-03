Тело 39-го погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске

Фото: ТАСС/Илья Московец

Тело 39-го погибшего в результате обрушения подъезда в Магнитогорске достали из-под завалов, передает ТАСС. В МЧС уточнили, что это тело женщины.

Утром 31 декабря произошел взрыв газа в жилом 12-подъездном доме в Магнитогорске. Обрушилась часть подъезда с 3 по 10 этаж.

1 января спасатели нашли под завалами завернутого в одеяло 10-месячного ребенка. Мальчик провел в таком положении 35 часов, у него серьезные обморожения конечностей, закрытая черепно-мозговую травму, множественные переломы голени и общее переохлаждение.

Ребенка доставили на лечение в Москву. Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что состояние мальчика тяжелое, но стабильное.

Власти Челябинской области выплатят семьям погибших по миллиону рублей. Пострадавшие получат от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от тяжести повреждений. Более 5,2 миллиона рублей компенсаций уже выплачено 24 пострадавшим и родственникам погибших.