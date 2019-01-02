Скворцова сообщила о состоянии найденного под завалами ребенка

Фото: скриншот телеканал Москва 24

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала о состоянии мальчика, пролежавшего 35 часов под завалами дома в Магнитогорске.

Мальчик находится в тяжелом, но стабильном состоянии, угрозы его жизни нет. Ребенок получил поверхностные раны от сдавливания головы и гематомы, но мозг сохранен.

"Восстановили гемостаз, водный баланс. Ребенок весь расправился, потому что были исходно запавшие глаза и запавший родничок", – приводит словам министра Агентство "Москва".

Существовала опасность, что после синдрома длительного сдавливания у младенца откажут почки, но ночью ребенок стал выделять мочу.

Скворцова заявила, что вскоре у малыша начнутся осложнения и выразила надежду, что "восстановим ребеночка без дефектов".

Министр поблагодарила магнитогорских медиков и главу Сбербанка Германа Грефа, самолетом которого малыша доставили в Москву.

31 декабря произошел взрыв газа в жилом 12-подъездном доме в Магнитогорске, что привело к обрушению одного подъезда.

1 января спасатели обнаружили под завалами 10-месячного ребенка. Мальчика спасло то, что он был завернут в одеяло, а головка застряла между дверками шкафа – благодаря этому он не задохнулся. Ребенка доставили на лечение в Москву.

По последним данным, в результате обрушения подъезда погибли 19 человек – 17 взрослых и двое детей. Под завалами остаются 22 человека.

