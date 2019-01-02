Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:35

Скворцова сообщила о состоянии найденного под завалами ребенка

происшествия

13:35

Поделиться в социальных сетях:

Фото: скриншот телеканал Москва 24

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала о состоянии мальчика, пролежавшего 35 часов под завалами дома в Магнитогорске.

Мальчик находится в тяжелом, но стабильном состоянии, угрозы его жизни нет. Ребенок получил поверхностные раны от сдавливания головы и гематомы, но мозг сохранен.

"Восстановили гемостаз, водный баланс. Ребенок весь расправился, потому что были исходно запавшие глаза и запавший родничок", – приводит словам министра Агентство "Москва".

Существовала опасность, что после синдрома длительного сдавливания у младенца откажут почки, но ночью ребенок стал выделять мочу.

Скворцова заявила, что вскоре у малыша начнутся осложнения и выразила надежду, что "восстановим ребеночка без дефектов".

Министр поблагодарила магнитогорских медиков и главу Сбербанка Германа Грефа, самолетом которого малыша доставили в Москву.

31 декабря произошел взрыв газа в жилом 12-подъездном доме в Магнитогорске, что привело к обрушению одного подъезда.

1 января спасатели обнаружили под завалами 10-месячного ребенка. Мальчика спасло то, что он был завернут в одеяло, а головка застряла между дверками шкафа – благодаря этому он не задохнулся. Ребенка доставили на лечение в Москву.

По последним данным, в результате обрушения подъезда погибли 19 человек – 17 взрослых и двое детей. Под завалами остаются 22 человека.

В Москву привезли младенца, выжившего после взрыва газа в Магнитогорске

Сюжет: Обрушение дома в Магнитогорске

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика