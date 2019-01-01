Найденного под завалами дома в Магнитогорске младенца эвакуируют в Москву

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Ребенка, которого нашли под завалами дома в Магнитогорске, эвакуируют в Москву, передает телеканал Москва 24.

Для доставки на лечение в Москву пострадавшего в Магнитогорске младенца вылетел специальный медицинский борт. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения РФ.

"По указанию министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой из Москвы в Магнитогорск вылетает специальный борт Федерального медико-биологического агентства, на котором для оказания экстренной помощи раненому ребенку отправятся лучшие детские анестезиологи-реаниматологи, хирурги-травматологи России, специалисты ФМБА. Ребенок будет эвакуирован в Москву, в ведущий центр детской хирургии и травматологии", – говорится в сообщении.

Как уточняется, при тщательном осмотре ребенка, врачи оценили его состояние как крайне тяжелое. У мальчика диагностировали серьезные обморожения конечностей, а также закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы голени, общее переохлаждение.

Спасатель центра "Лидер" Петр Гриценко, который вытащил из-под завалов дома в Магнитогорске ребенка, сообщил, что младенец находился в правильном положении, чтобы продержаться так долго на морозе. Ребенок выжил благодаря теплой одежде и одеялу, передает РИА Новости.

Он отметил, что спасатели применили телевизионно-звуковую систему поиска – удочку с видеокамерой, чтобы обследовать все полости.

Также он рассказал, что очевидцы сообщили спасателям о том, что детская кроватка находится рядом с диваном.

Работы по разбору завалов и поиску пострадавших продолжатся в ночь на 2 января. Для удобства работы выставят световые и тепловые пушки.

Утром 31 декабря в жилом доме на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв газа. В результате ЧП обрушился один из подъездов дома.

После трагедии в Магнитогорске организовали сбор средств для помощи пострадавшим при обрушении подъезда жилого дома. Реквизиты опубликованы на официальном сайте мэрии города. Одновременно организован сбор вещей для жильцов, оставшихся без крова.