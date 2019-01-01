Найденного под завалами дома в Магнитогорске младенца эвакуируют в Москву

Ребенка, которого нашли под завалами дома в Магнитогорске, эвакуируют в Москву, передает телеканал Москва 24.
Для доставки на лечение в Москву пострадавшего в Магнитогорске младенца вылетел специальный медицинский борт. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения РФ.
"По указанию министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой из Москвы в Магнитогорск вылетает специальный борт Федерального медико-биологического агентства, на котором для оказания экстренной помощи раненому ребенку отправятся лучшие детские анестезиологи-реаниматологи, хирурги-травматологи России, специалисты ФМБА. Ребенок будет эвакуирован в Москву, в ведущий центр детской хирургии и травматологии", – говорится в сообщении.
Как уточняется, при тщательном осмотре ребенка, врачи оценили его состояние как крайне тяжелое. У мальчика диагностировали серьезные обморожения конечностей, а также закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы голени, общее переохлаждение.
Спасатель центра "Лидер" Петр Гриценко, который вытащил из-под завалов дома в Магнитогорске ребенка, сообщил, что младенец находился в правильном положении, чтобы продержаться так долго на морозе. Ребенок выжил благодаря теплой одежде и одеялу, передает РИА Новости.
Он отметил, что спасатели применили телевизионно-звуковую систему поиска – удочку с видеокамерой, чтобы обследовать все полости.
Также он рассказал, что очевидцы сообщили спасателям о том, что детская кроватка находится рядом с диваном.
Работы по разбору завалов и поиску пострадавших продолжатся в ночь на 2 января. Для удобства работы выставят световые и тепловые пушки.
Утром 31 декабря в жилом доме на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв газа. В результате ЧП обрушился один из подъездов дома.
После трагедии в Магнитогорске организовали сбор средств для помощи пострадавшим при обрушении подъезда жилого дома. Реквизиты опубликованы на официальном сайте мэрии города. Одновременно организован сбор вещей для жильцов, оставшихся без крова.
Младенца достали живым из-под завалов дома в Магнитогорске
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