Живого младенца извлекли из-под завалов в Магнитогорске

Живого младенца извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске. Об этом сообщили в оперативном штабе.
"Десятимесячный ребенок извлечен из-под завалов. На реанимобиле едет в больницу", – сообщили в службе скорой помощи, передает ТАСС.
Отмечается, что состояние младенца оценивается как тяжелое. На канале губернатора Бориса Дубровского в Telegram сообщается, что для малыша "готовится реанимация".
Telegram-канал Mash
Как сообщили в Минздраве РФ, найденный под завалами в Магнитогорске ребенок находится в тяжелом состоянии. У него серьезные обморожения и закрытая черепно-мозговая травма.
Как сообщает РИА Новости, мама младенца оказалась жива и приехала к нему в больницу.
"Она приехала в больницу и узнала своего сына. Это Иван Фокин из квартиры №325. Сейчас он в тяжелом состоянии", – сказал собеседник агентства.
По словам специалистов, поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения жилого дома в Магнитогорске займут еще несколько дней.
Работы по разбору завалов и поиску пострадавших продолжатся в ночь на 2 января. Для удобства работы выставят световые и тепловые пушки.
Также в МЧС рассказали, что в завалах спасатели нашли еще одно тело, но пока его невозможно извлечь из-за угрозы обрушения конструкции здания.
К настоящему моменту остается неизвестной судьба еще 36 человек, которые по документам проживают в обрушившемся дома.
Ранее в Сети были опубликованы кадры спасения 13-летнего подростка. Его несли буквально на руках и передавали по цепочке. Как сообщают врачи, он в состоянии средней тяжести, но идет на поправку и через неделю может быть выписан. Подросток сейчас находится в городской больнице, где его накануне навестил президент. Там же лечатся четверо спасенных взрослых жильцов.
Младенца достали живым из-под завалов дома в Магнитогорске
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