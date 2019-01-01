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14:58 (обновлено 01.01.2019 16:25)

Живого младенца извлекли из-под завалов в Магнитогорске

происшествия

14:58

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Фото: скриншот канал Mash

Живого младенца извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске. Об этом сообщили в оперативном штабе.

"Десятимесячный ребенок извлечен из-под завалов. На реанимобиле едет в больницу", – сообщили в службе скорой помощи, передает ТАСС.

Отмечается, что состояние младенца оценивается как тяжелое. На канале губернатора Бориса Дубровского в Telegram сообщается, что для малыша "готовится реанимация".

Telegram-канал Mash


Как сообщили в Минздраве РФ, найденный под завалами в Магнитогорске ребенок находится в тяжелом состоянии. У него серьезные обморожения и закрытая черепно-мозговая травма.

Как сообщает РИА Новости, мама младенца оказалась жива и приехала к нему в больницу.

"Она приехала в больницу и узнала своего сына. Это Иван Фокин из квартиры №325. Сейчас он в тяжелом состоянии", – сказал собеседник агентства.

По словам специалистов, поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения жилого дома в Магнитогорске займут еще несколько дней.

Работы по разбору завалов и поиску пострадавших продолжатся в ночь на 2 января. Для удобства работы выставят световые и тепловые пушки.

Также в МЧС рассказали, что в завалах спасатели нашли еще одно тело, но пока его невозможно извлечь из-за угрозы обрушения конструкции здания.

К настоящему моменту остается неизвестной судьба еще 36 человек, которые по документам проживают в обрушившемся дома.

Ранее в Сети были опубликованы кадры спасения 13-летнего подростка. Его несли буквально на руках и передавали по цепочке. Как сообщают врачи, он в состоянии средней тяжести, но идет на поправку и через неделю может быть выписан. Подросток сейчас находится в городской больнице, где его накануне навестил президент. Там же лечатся четверо спасенных взрослых жильцов.

Младенца достали живым из-под завалов дома в Магнитогорске

происшествия

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