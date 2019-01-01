В МЧС уточнили данные по погибшим при обрушении дома в Магнитогорске

Второго января в Челябинской области в связи с трагедией в Магнитогорске объявлен траур. В этот день рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия.
К настоящему моменту остается неизвестной судьба еще 36 человек, которые по документам проживают в обрушившемся дома. С момента начала поисково-спасательной операции удалось спасти пять человек. Все они госпитализированы.
Как сообщили в Минздраве России, состояние госпитализированных во время ЧП в Магнитогорске не изменилось, новых пострадавших со вчерашнего дня не поступало.
На экстренном совещании Зиничев докладывал Путину, что под завалами могут находиться от 36 до 40 человек.
Утром 31 декабря в жилом доме на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв газа. В результате ЧП обрушился один из подъездов дома.
После трагедии в Магнитогорске организовали сбор средств для помощи пострадавшим при обрушении подъезда жилого дома. Реквизиты опубликованы на официальном сайте мэрии города. Одновременно организован сбор вещей для жильцов, оставшихся без крова.
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