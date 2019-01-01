В МЧС уточнили данные по погибшим при обрушении дома в Магнитогорске

В МЧС уточнили, сколько тел погибших к настоящему моменту удалось извлечь спасателям из-под завалов дома в Магнитогорске.

"По уточненным данным, в настоящее время извлечены из-под завалов тела семерых погибших, все взрослые", – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, передает "Интерфакс".

Также представитель ведомства отметил, что в завалах спасатели нашли еще одно тело, но пока его невозможно извлечь из-за угрозы обрушения конструкции здания.

В настоящий момент разбор завалов и поисковая операция на месте ЧП в Магнитогорске приостановлены почти на сутки, до устранения угрозы обрушения.

Ранее сообщалось, что из под завалов извлечены тела всех восьми человек, которые погибли в результате взрыва в жилом доме Магнитогорска.

Второго января в Челябинской области в связи с трагедией в Магнитогорске объявлен траур. В этот день рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия.

К настоящему моменту остается неизвестной судьба еще 36 человек, которые по документам проживают в обрушившемся дома. С момента начала поисково-спасательной операции удалось спасти пять человек. Все они госпитализированы.

Как сообщили в Минздраве России, состояние госпитализированных во время ЧП в Магнитогорске не изменилось, новых пострадавших со вчерашнего дня не поступало.

На экстренном совещании Зиничев докладывал Путину, что под завалами могут находиться от 36 до 40 человек.

Утром 31 декабря в жилом доме на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв газа. В результате ЧП обрушился один из подъездов дома.

После трагедии в Магнитогорске организовали сбор средств для помощи пострадавшим при обрушении подъезда жилого дома. Реквизиты опубликованы на официальном сайте мэрии города. Одновременно организован сбор вещей для жильцов, оставшихся без крова.