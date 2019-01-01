Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:00 (обновлено 01.01.2019 13:55)

В МЧС уточнили данные по погибшим при обрушении дома в Магнитогорске

происшествия

13:00

Поделиться в социальных сетях:

В МЧС уточнили, сколько тел погибших к настоящему моменту удалось извлечь спасателям из-под завалов дома в Магнитогорске.

"По уточненным данным, в настоящее время извлечены из-под завалов тела семерых погибших, все взрослые", – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, передает "Интерфакс".

Также представитель ведомства отметил, что в завалах спасатели нашли еще одно тело, но пока его невозможно извлечь из-за угрозы обрушения конструкции здания.

В настоящий момент разбор завалов и поисковая операция на месте ЧП в Магнитогорске приостановлены почти на сутки, до устранения угрозы обрушения.

Ранее сообщалось, что из под завалов извлечены тела всех восьми человек, которые погибли в результате взрыва в жилом доме Магнитогорска.

Второго января в Челябинской области в связи с трагедией в Магнитогорске объявлен траур. В этот день рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия.

К настоящему моменту остается неизвестной судьба еще 36 человек, которые по документам проживают в обрушившемся дома. С момента начала поисково-спасательной операции удалось спасти пять человек. Все они госпитализированы.

Как сообщили в Минздраве России, состояние госпитализированных во время ЧП в Магнитогорске не изменилось, новых пострадавших со вчерашнего дня не поступало.

На экстренном совещании Зиничев докладывал Путину, что под завалами могут находиться от 36 до 40 человек.

Утром 31 декабря в жилом доме на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв газа. В результате ЧП обрушился один из подъездов дома.

После трагедии в Магнитогорске организовали сбор средств для помощи пострадавшим при обрушении подъезда жилого дома. Реквизиты опубликованы на официальном сайте мэрии города. Одновременно организован сбор вещей для жильцов, оставшихся без крова.

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика