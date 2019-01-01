Тела восьми погибших извлечены из-под завалов в Магнитогорске

Фото: ТАСС/Евгений Бочкарев

Тела всех восьми человек, которые погибли в результате взрыва в жилом доме Магнитогорска, извлечены из-под завалов. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Челябинской области.

"По состоянию на 12:00 1 января из-под завалов извлечены тела восьми погибших. Судьба 36 граждан, которые в момент обрушения могли находиться в квартирах, неизвестна", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что всего обнаружены восемь погибших. Детей среди них нет.

По последним данным, правительственная комиссия по ликвидации последствий взрыва в доме в Магнитогорске решила демонтировать нависающие конструкции и стену седьмого подъезда. Для устранения угрозы специалисты Минстроя предложили начать демонтаж с разбора верхних этажей, постепенно опускаясь вниз.

Однако из-за угрозы обрушения работы по демонтажу пришлось прервать. Как сообщили в пресс-службе МЧС, спасатели продолжат разбор завалов на месте взрыва после устранения угрозы обрушения.

Также, как сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский на своем Telegram-канале, семьи погибших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске дополнительно получат по 25 тысяч рублей на организацию похорон.

Вместе с гарантированным федеральным законодательством пособием выделяемая на похороны сумма составит чуть более 31,5 тысячи рублей на человека.

Как сообщает телеканал Москва 24 со ссылкой на министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, после ЧП в Магнитогорске за медицинской помощью обратились 16 человек, 11 людям оказана амбулаторная помощь. В основном – гипертонические кризы, стрессовые реакции, мелкие ранения и гипотермия.

В связи с трагедией в Челябинской области 2 января объявлен траур. Он будет действовать на территории всего региона. В этот день рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия.