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08:15 (обновлено 31.12.2018 08:56)

СК РФ возбудил дело по факту обрушения дома в Магнитогорске

происшествия

08:15

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Фото: vk.com/ЭкспрессNEWS

По факту обрушения жилого дома в Магнитогорске следственный комитет России возбудил уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она уточнила, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ, причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Утром 31 декабря 2018 года произошло обрушение квартир в секции многоэтажного дома, расположенном по проспекту Карла Маркса, 164 в Магнитогорске.

Согласно последним данным, в результате взрыва и обрушения погибли двое и десять человек пострадали, среди них один ребенок. Из соседних подъездов эвакуированы 16 человек. Все они размещены в местной школе.

По словам Петренко, следствие рассматривает все возможные версии произошедшего. Приоритетной является взрыв бытового газа.

На месте происшествия идет разбор завалов. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия и опрашивают очевидцев. Информация о количестве пострадавших уточняется.

Ранее ФСБ назвала основной версией ЧП взрыв бытового газа. Эту же версию предварительно озвучивали в МЧС.

В настоящий момент идет эвакуация жильцов из соседних подъездов. Подачу газа в доме ограничили.

Открыт телефон горячей линии: 8 (351) 239-99-99.

происшествия

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