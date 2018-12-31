ФСБ назвала основную версию ЧП в Магнитогорске

Фото: vk.com/Наш Челябинск

Взрыв бытового газа является основной версией ЧП в Магнитогорске, в результате которого погибли люди, передает ТАСС.

"Наша версия бытовая. Сейчас отрабатываются все версии, но основная версия – это бытовой газ", – пояснили в УФСБ России по Челябинской области.

Из-под завалов живыми извлекли десять человек, среди них ребенок. Двое погибли, 16 эвакуированы. Жильцов дома разместили в школе рядом, рассказал в эфире телеканала "Россия 24" мэр города Сергей Бердников.

"Все, кто нуждается в тепле, размещены в школе. Дом двенадцатиподъездный, эвакуируются близлежащие 2 подъезда", – уточнил он. На месте проводятся поисково-спасательные работы.

В региональном управлении МЧС сообщили, что в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа, после которого обрушился подъезд. Аварийные службы ограничили подачу газа в доме. Открыт телефон горячей линии: 8 (351) 239-99-99.