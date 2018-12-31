В результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске погибли двое

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Аварийные службы ограничили подачу газа в доме в Магнитогорске, в котором утром произошел взрыв и обрушение подъезда, передает ТАСС.

Остальные дома отключать от газоснабжения не понадобилось, сообщили специалисты газовых службы. Информация о причинах взрыва уточняется.

По последним данным, из-под завалов живыми извлечены 10 человек, среди них ребенок. Двое погибли, 16 человек эвакуированы.

На месте обрушения проводятся поисково-спасательные работы. В настоящий момент задействованы 469 человек и 66 единиц техники.