Ликвидацией последствий взрыва в Магнитогорске займется спецкомиссия

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Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске. Об этом он объявил в Магнитогорске в ходе оперативного совещания. К работе подключат все необходимые ведомства.

В совещании также участвовали глава МЧС Евгений Зиничев, министр здравоохранения Вероника Скворцова, а также руководители Челябинской области и Уральского федерального округа. Глава МЧС доложил президенту, что под завалами могут находиться от 36 до 40 человек.

Затем президент отправился в местную больницу, где находятся пострадавшие в результате взрыва. В больничной палате глава государства пообщался с 13-летним подростком Сергеем Гавриловым, которого спасатели извлекли из-под завалов. Юноша получил травмы и обморожение. Президент пообещал передать мальчику новогодний подарок.

Утром 31 декабря в одной из квартир жилого дома в Магнитогорске взорвался бытовой газ. В результате взрыва обрушился один из 12 подъездов. Погибли четыре человека, пятерых госпитализировали.

Власти Челябинской области пообещали переселить жителей разрушенных квартир. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших и подчеркнул, что правительство окажет всю необходимую помощь пострадавшим. Их документы восстановят в ускоренном порядке.

Глава Минздрава Вероника Скворцова выразила надежду на то, что оставшихся под завалами дома людей удастся спасти. По ее словам, "шансы уменьшаются со временем", но "бывают разные истории, удивительные".

Сергей Собянин выразил соболезнования губернатору Челябинской области Борису Дубровскому.

