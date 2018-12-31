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11:21 (обновлено 31.12.2018 11:39)

Число жертв ЧП в Магнитогорске достигло четырех

происшествия

11:21

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Фото: ТАСС/Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске достигло четырех, передает РИА Новости.

В зоне обрушения жили 120 человек. В доме было прописано 111 человек, 9 человек снимали жилье. 4 человека погибли, 16 эвакуировано, в том числе 7 детей. Госпитализировано 4 человека, среди них двое детей. У госпитализированных диагностированы ушибы, их состояние оценивают как удовлетворительное. Сейчас судьба 68 остается неизвестной.

Утром 31 декабря произошло обрушение квартир в секции многоэтажного дома, расположенного по проспекту Карла Маркса. Повреждены 48 квартир. Для эвакуированных в школах № 5 и 14 развернуты пункты временного размещения с организацией горячего питания. Открыта круглосуточная горячая линия: 8-800-775-17-17.

Видео: www.youtube.com

СК возбудил уголовное дело. По поручению Владимира Путина на место ЧП вылетели глава Минздрава РФ Вероника Скворцова и глава МЧС Евгений Зиничев, они доложили президенту о ситуации. В Магнитогорске объявлен режим ЧС. ФСБ считает основной версией случившегося взрыв бытового газа.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что правительство окажет всю необходимую помощь пострадавшим в ЧП. Власти Челябинской области купят квартиры потерявшим жилье. Пострадавшим также поможет Магнитогорский металлургический комбинат. Документы пострадавшим при ЧП восстановят в ускоренном порядке.

происшествия

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