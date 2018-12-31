Медведев пообещал помочь пострадавшим при ЧП в Магнитогорске

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский доложил о мерах по помощи пострадавшим в ЧП в Магнитогорске Владимиру Путину и премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что правительство окажет всю необходимую помощь пострадавшим в ЧП в Магнитогорске, передает РИА Новости. Власти Челябинской области купят квартиры потерявшим жилье. Пострадавшим также поможет Магнитогорский металлургический комбинат, сообщил председатель совета директоров предприятия Виктор Рашников.
"ММК выделит необходимую гуманитарную помощь пострадавшим и окажет финансовую поддержку людям, оставшимся без жилья. Комбинат и город направят все необходимые силы и средства на решение проблем, вызванных этой аварией", – цитирует его "Интерфакс".
Утром 31 декабря произошло обрушение квартир в секции многоэтажного дома, расположенного по проспекту Карла Маркса. Три человека погибли. Повреждены 48 квартир. Для эвакуированных в школах № 5 и 14 развернуты пункты временного размещения с организацией горячего питания.
СК возбудил уголовное дело. По поручению Владимира Путина на место ЧП вылетели глава Минздрава РФ Вероника Скворцова и глава МЧС Евгений Зиничев, они доложили президенту о ситуации. В Магнитогорске объявлен режим ЧС. ФСБ считает основной версией случившегося взрыв бытового газа.
Пресс-секретарь Минздрава РФ Максим Радецкий рассказал в эфире телеканала "Россия 24", что четыре человека, включая ребенка, извлечены из-под завалов. Морозная погода осложняет аварийно-спасательные работы, температура в городе достигает -17 градусов.
В региональном Минздрав отметили, что 12 человек после инцидента обратились к медикам. Четверых, в том числе ребенка, госпитализировали.
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