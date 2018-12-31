Число жертв ЧП в Магнитогорске возросло до трех

Фото: vk.com/Андрей Панчешный

Три человека погибли в результате обрушения подъезда в Магнитогорске, передает РИА Новости.

Как уточнил замгубернатора региона Олег Климов, из-под завала извлечены трое живых и трое погибших. Судьба 79 человек остается неизвестной. Он добавил, все жертвы – взрослые. Трои пострадавших доставили в больницу, среди них один ребенок. По словам Климова, что, судя по разрушениям, взрыв произошел на втором этаже над аркой.

Утром 31 декабря произошло обрушение квартир в секции многоэтажного дома, расположенном по проспекту Карла Маркса. СК возбудил уголовное дело. По поручению Владимира Путина на место ЧП вылетает глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что спасателями хватает сил и средств для разбора завалов после обрушения подъезда. Психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС вылетают в Магнитогорск для помощи семьям погибших и пострадавшим, передает ТАСС.

ФСБ считает основной версией ЧП взрыв бытового газа. Эту же версию предварительно называли в МЧС. Открыт федеральный номер горячей линии МЧС России: 8-800-775-17-17.