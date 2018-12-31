Глава Минздрава РФ вылетит в Магнитогорск после ЧП по поручению Путина

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Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова вылетает в Магнитогорск, где произошло ЧП, по поручению Владимира Путина, передает РИА Новости.

Утром 31 декабря произошло обрушение квартир в секции многоэтажного дома, расположенном по проспекту Карла Маркса. Погибли двое и десять человек пострадали, среди них один ребенок. СК возбудил уголовное дело.

Основной версией случившегося является взрыв бытового газа, пояснили в ФСБ. Аварийные службы ограничили подачу газа в доме. Открыт телефон горячей линии: 8 (351) 239-99-99.