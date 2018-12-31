В региональном Минздраве рассказали о пострадавших в ЧП в Магнитогорске

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12 человек обратились к медикам после обрушения подъезда в доме в Магнитогорске, передает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

Четверых людей госпитализировали, в их числе есть ребенок. Остальным помощь оказана амбулаторно. Состояние всех 12 человек оценивается как удовлетворительное.

Как передает РИА Новости, полиция бесплатно поможет жильцам восстановить документы.

Утром 31 декабря произошло обрушение квартир в секции многоэтажного дома, расположенного по проспекту Карла Маркса. Три человека погибли. СК возбудил уголовное дело. По поручению Владимира Путина на место ЧП вылетает глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

Предположительно, в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме обрушился один подъезд. Повреждены 48 квартир. Для эвакуированных в школах № 5 и 14 развернуты пункты временного размещения с организацией горячего питания. В Магнитогорске объявлен режим ЧС. Морозная погода осложняет аварийно-спасательные работы, температура в городе достигает -17 градусов.