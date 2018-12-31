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17:05

Собянин выразил соболезнования губернатору Челябинской области

мэр Москвы Сергей Собянин власть

17:05

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Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин выразил соболезнования губернатору Челябинской области Борису Дубровскому в связи с гибелью людей при обрушении жилого дома в Магнитогорске.

"С глубокой скорбью узнал о взрыве бытового газа в жилом доме в Магнитогорске, повлекшем человеческие жертвы.

Москвичи с Вами в этот трудный час. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших", – говорится в телеграмме мэра.

Утром 31 декабря в одной из квартир жилого дома в Магнитогорске взорвался бытовой газ. В результате взрыва обрушился один из 12 подъездов. Погибли четыре человека, пятерых госпитализировали, в том числе ребенка. Судьба 35 жильцов неизвестна, всего в доме проживало 120 человек. В МЧС заявили, что остается угроза обрушения еще двух подъездов. Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, чтобы провести экстренное совещание и встретиться с родственниками пострадавших.

Режим ЧС действует в регионе после взрыва в жилом доме в Магнитогорске

мэр Москвы Сергей Собянин власть

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