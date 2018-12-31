Путин прибыл в Магнитогорск после взрыва в жилом доме

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Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, где утром произошел взрыв газа в многоэтажном жилом доме, передает ТАСС.

Президент должен встретиться с пострадавшими в результате ЧП и руководством Челябинской области.

Утром 31 декабря произошло обрушение квартир в секции многоэтажного дома. Погибли четыре человека. Пятерых госпитализировали, в том числе ребенка. Судьба 35 человек неизвестна. Всего в доме проживало 120 человек, повреждены 48 квартир.

Представитель МЧС РФ Тимур Хикматов в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что остается угроза обрушения той части подъезда, которая не до конца разрушилась.

Власти Челябинской области купят квартиры потерявшим жилье. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших и подчеркнул, что правительство окажет всю необходимую помощь пострадавшим. Их документы восстановят в ускоренном порядке.

Глава Минздрава Вероника Скворцова, прибывшая в Магнитогорск после, выразила надежду на то, что оставшихся под завалами дома людей удастся спасти. По ее словам, "шансы уменьшаются со временем", но "бывают разные истории, удивительные".