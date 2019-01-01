Разбор завалов в Магнитогорске займет несколько дней

Поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения жилого дома в Магнитогорске займут еще несколько дней. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
"Идет демонтаж верхних плит, которые нависают над зоной разборки. Спасатели не могут работать под ними без опасности попасть под эти плиты. Это, очевидно, удлинит период разборки завалов, но это единственная возможность не получить новой трагедии]", – сказал он, передает ТАСС.
Дубровский добавил, что поисково-спасательные работы продолжатся сразу, как только рабочие демонтируют опасные конструкции.
По последним данным, в настоящее время извлечены из-под завалов тела семерых погибших. Детей среди них нет, отметили в МЧС.
Также сообщалось, что в завалах спасатели нашли еще одно тело, но пока его невозможно извлечь из-за угрозы обрушения конструкции здания.
К настоящему моменту остается неизвестной судьба еще 36 человек, которые по документам проживают в обрушившемся дома. С момента начала поисково-спасательной операции удалось спасти пять человек. Все они доставлены в больницу. Как сообщили в Минздраве России, состояние госпитализированных во время ЧП в Магнитогорске не изменилось, новых пострадавших со вчерашнего дня не поступало.
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