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Проверку газовых сетей проведут на Урале после ЧП в Магнитогорске. Об этом сообщил заместитель полномочного представителя президента в округе Борис Кириллов.

"В округе будут проверки газовых сетей, в самое ближайшее время эта работа будет проведена", – сказал он, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что число погибших при обрушении части дома в Магнитогорске возросло до семи. Детей среди семерых погибших нет. Местонахождение 37 человек все еще не установлено. По последним данным, пять человек находятся в больницах, один из них – в тяжелом состоянии.

Утром 31 декабря в жилом доме на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв газа. В результате ЧП обрушился один из подъездов дома. Следствие рассматривает взрыв бытового газа в качестве основной версии при расследовании причин трагедии.

К настоящему моменту в частично обрушившемся доме частично восстановлены холодное водоснабжение и отопление. Информации по подключению газа пока нет.