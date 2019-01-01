Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске выросло до семи

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Число погибших при обрушении части дома в Магнитогорске возросло до семи. Об этом сообщил представитель Главного управления МЧС по Челябинской области главе МЧС России Евгению Зиничеву.

"Погибли семь человек, пятеро из них уже опознаны", – сказал он, передает ТАСС.

Отмечается, что детей среди семерых погибших нет. Местонахождение 37 человек все еще не установлено.

По последним данным, пять человек находятся в больницах, один из них – в тяжелом состоянии. Также известно, что состояние двух пострадавших, которые получили травмы при взрыве бытового газа и обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске, стабильное.

Семь человек погибли в результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске



Утром 31 декабря в жилом доме на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв газа. В результате ЧП обрушился один из подъездов дома.

Власти Челябинской области пообещали переселить жителей разрушенных квартир. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, миграционное подразделение полиции Магнитогорска организовало бесплатное восстановление документов, утраченных жителями обрушившегося дома. В свою очередь пресс-служба губернатора Челябинской области уточнили, что паспорта восстановят в течение 2-3 часов.

Глава Минздрава Вероника Скворцова выразила надежду на то, что оставшихся под завалами дома людей удастся спасти, но отметила, что "шансы уменьшаются со временем", хотя "бывают разные истории, удивительные".

Первые четыре этажа здания подключили к электричеству. Жильцы дома смогут забрать из своих квартир документы и теплые вещи днем 1 января.