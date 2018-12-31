Квартиры разрушенного дома в Магнитогорске начали подключать к электричеству

Квартиры жилого дома в Магнитогорске, частично обрушившегося после взрыва бытового газа, начали подключать к электричеству, сообщает телеканал Москва 24.
Пока электричество подключили на первых четырех этажах здания. Днем 1 января жильцов дома пустят в свои квартиры, чтобы они могли забрать вещи.
Утром 31 декабря произошло обрушение квартир в секции многоэтажного дома. Погибли четыре человека. Пятерых госпитализировали, в том числе ребенка. Под завалами могут находиться от 36 до 40 человек, заявил глава МЧС на экстренном совещании. Всего в доме проживало 120 человек, повреждены 48 квартир.
Представитель МЧС РФ Тимур Хикматов в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что остается угроза обрушения той части подъезда, которая не до конца разрушилась.
Власти Челябинской области пообещали переселить жителей разрушенных квартир. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших и подчеркнул, что правительство окажет всю необходимую помощь пострадавшим. Их документы восстановят в ускоренном порядке.
Глава Минздрава Вероника Скворцова выразила надежду на то, что оставшихся под завалами дома людей удастся спасти. По ее словам, "шансы уменьшаются со временем", но "бывают разные истории, удивительные".
Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, где провел совещание и встретился с пострадавшими при ЧП. Президент поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий взрыва газа в доме.
Сергей Собянин выразил соболезнования губернатору Челябинской области Борису Дубровскому.
Владимир Путин провел в Магнитогорске экстренное совещание
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