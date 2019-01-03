Рошаль рассказал о состоянии младенца из Магнитогорска

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Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал о состоянии младенца, которого извлекли из-под завалов рухнувшего в Магнитогорске подъезда жилого дома.

По его словам, состояние ребенка остается довольно тяжелым из-за обморожения и охлаждения, но при этом небольшая надежда на выздоровление есть.

"Кроме того, [у него] развитие краш-синдрома вследствие сдавливания ножки и общих метаболических процессов", – цитирует Рошаля ТАСС.

Он подчеркнул, что на данный момент самое главное – не проводить экстренных манипуляций, а помочь ребенку максимально восстановиться.

Также Рошаль высоко оценил самоотверженные действия врачей, которые собрались ночью "без всякого звонка" и работали с ребенком.

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10-месячный ребенок провел под завалами 35 часов. После обнаружения специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), детские анестезиологи-реаниматологи и хирурги-травматологи доставили младенца в Москву.

Сотрудник МЧС, который был на месте ЧП, ранее рассказал, при каких обстоятельствах удалось обнаружить ребенка.

31 декабря в жилом доме на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв газа. В результате ЧП обрушился один из подъездов дома.

На данный момент из под завалов извлекли тела 33 погибших. Неизвестна судьба восьми жильцов дома, десятки людей были эвакуированы из пострадавшего и соседних подъездов.