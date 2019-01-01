В МЧС рассказали подробности спасения младенца из-под завалов в Магнитогорске

В МЧС рассказали о спасении младенца из-под завалов в Магнитогорске

Младенца, найденного живым под завалами рухнувшего дома в Магнитогорске, планируют эвакуировать в Москву. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, переломы и серьезные обморожения. Сотрудник МЧС, который был на месте ЧП в тот момент, когда удалось обнаружить ребенка, рассказал, как все происходило.

"Отодвинули несколько плит, разобрали конструкции, после чего была минута тишины, чтобы услышать, есть ли звуки. И спасатель нашей группы услышал детский плач со стороны, примыкающей к дому. После этого остановили всю технику, чтобы еще раз убедиться. Кричали: "Тихо!", и ребенок тоже реагировал, начинал затихать", – рассказал телеканалу Москва 24 начальник управления первоочередных аварийно-спасательных работ в зонах ЧП центра "Лидер" Петр Гриценко.

Семье мальчика тоже удалось выжить в этой страшной трагедии. Вместе со старшим ребенком супруги успели выбежать на улицу. А потом отец сам участвовал в спасательной операции и помогал сотрудникам МЧС.

"В больнице сейчас, говорят тяжелое состояние, обморожение. Я показал, где он примерно должен быть. У меня сейчас нет ничего ни дома, ничего", – рассказал телеканалу Евгений Фокин, отец найденного ребенка.

Мать мальчика добавила, что пока малыш в реанимации и его состояние очень тяжелое. "Радоваться пока нечему", – сказала Ольга Фокина.

По словам спасателей и врачей, малыша спасло то, что в момент трагедии он находился в кроватке и был тепло укутан. Младенца планируют эвакуировать в Москву. Для его доставки в столицу на лечение вылетел специальный медицинский борт.

Ранее стало известно, что из-под завалов при обрушении подъезда в жилом доме в Магнитогорске извлекли тело восьмого погибшего. К настоящему моменту остается неизвестной судьба еще десятков человек. По последним данным, среди погибших детей нет.