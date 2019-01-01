Около 6 млн рублей перечислили на счет пострадавших в Магнитогорске

Фото: ТАСС/Валерий Шердюков

Почти шесть миллионов рублей перечислено на счет для пострадавших в Магнитогорске, где произошло обрушение подъезда в жилом доме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

"В настоящее время на счет для сбора материальной помощи уже поступило 5,9 миллиона рублей", – говорится в сообщении.

31 декабря в жилом доме на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв газа из-за чего обрушился один из подъездов дома.

После трагедии в Магнитогорске организовали сбор средств для помощи пострадавшим при обрушении подъезда жилого дома. Реквизиты опубликованы на официальном сайте мэрии города. Одновременно организован сбор вещей для жильцов, оставшихся без крова.