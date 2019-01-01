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18:32

Тело восьмого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске

происшествия

18:32

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Фото: ТАСС/Илья Московец

Тело восьмого погибшего извлекли из-под завалов при обрушении подъезда в жилом доме в Магнитогорске, сообщает телеканала Москва 24.

Поисково-спасательные работы продолжатся сразу, как только рабочие демонтируют опасные конструкции.

К настоящему моменту остается неизвестной судьба еще десятков человек. По последним данным, среди погибших детей нет.

Ранее спасатели нашли под завалами живого младенца. Для его доставки в Москву на лечение из столицы вылетел специальный медицинский борт.

При тщательном осмотре ребенка, врачи оценили его состояние как крайне тяжелое. У мальчика диагностировали серьезные обморожения конечностей, а также закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы голени, общее переохлаждение.

Кроме того, в Сети были опубликованы кадры спасения 13-летнего подростка. Его несли буквально на руках и передавали по цепочке. Как сообщают врачи, он в состоянии средней тяжести, но идет на поправку и через неделю может быть выписан.

Утром 31 декабря в жилом доме на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв газа. В результате ЧП обрушился один из подъездов дома.

Для пострадавших, по данным пресс-службы губернатора Челябинской области, перечислили почти шесть миллионов рублей.

Ребенка, которого нашли под завалами дома в Магнитогорске, отправят на лечение в Москву

происшествия

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