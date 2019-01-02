Спасатели обследовали дом в Магнитогорске с помощью комплекса "Струна"

Фото: ТАСС/Пресс-служба МЧС России

На месте частичного обрушения жилого дома в Магнитогорске спасатели обследовали строительные конструкции 11 подъездов при помощи мобильного диагностического комплекса "Струна". В настоящий момент специалисты изучают результаты обследования. Об этом сообщает МЧС по Челябинской области.

Комплекс "Струна" используется для оценки устойчивости зданий после взрывов газа или землетрясений.

31 декабря в жилом панельном доме на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв газа, что привело к обрушению одного из подъездов дома. По данным МЧС, с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечены 17 человек, из них 11 погибших (в том числе 1 ребенок), спасены 6 жильцов (в том числе 2 ребенка). Под завалами находятся еще 30 человек. Работу спасателей осложняют морозы – температура в Магнитогорске опускалась ниже 20 градусов.

1 января спасатели нашли под завалами 10-месячного ребенка, завернутого в одеяло. Голова малыша была зажата между дверками шкафа, поэтому у него был доступ к воздуху. У мальчика диагностировали серьезные обморожения конечностей, закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы голени и общее переохлаждение. Ребенка доставили на лечение в Москву.

2 января объявлено днем траура в Челябинской области.

