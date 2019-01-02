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08:00

Тело 11 погибшего извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске

происшествия

08:00

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Фото: ТАСС/Илья Московец

Тело 11 погибшего извлекли из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске.

"Погибли 11 человек, в том числе один ребенок", – сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Также отмечается, что сейчас работы на высоте прекращены, продолжается разбор завалов внизу.

Официальный представитель СК Светлана Петренко ранее заявила, что взрывотехники при исследовании завалов дома в Магнитогорске не обнаружили следов взрывчатки.

31 декабря в жилом доме на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв газа. В результате ЧП обрушился один из подъездов дома.

Неизвестно местонахождение около 30 человек, десятки людей были эвакуированы из пострадавшего и соседних подъездов. В Челябинской области 2 января объявлен траур.

Валерий Митиш, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Леонида Рошаля, ранее рассказал о состоянии пострадавшего младенца, которого доставили в Москву.

Спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца доставили в Москву

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Сюжет: Обрушение дома в Магнитогорске

происшествия

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