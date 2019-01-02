Директор НИИ Рошаля рассказал о состоянии младенца из Магнитогорска

Валерий Митиш, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Леонида Рошаля, рассказал о состоянии пострадавшего при обрушении части дома в Магнитогорске младенца.
По его словам, состояние 11-месячного мальчика во время транспортировки в Москву было стабильным. Он перенес перелет "удовлетворительно, были стабильные параметры", передает "Интерфакс".
Митиш также отметил, что "во время перелета были проведены все необходимые мероприятия, интенсивная терапия". Сейчас выполнятся необходимые диагностические обследования.
Во время полета из Магнитогорска в Москву ребенка сопровождали специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), детские анестезиологи-реаниматологи и хирурги-травматологи.
Спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца доставили в Москву
При этом состояние ребенка после того, как его достали из-под завалов 1 января оценивалось как "крайне тяжелое". У него были диагностированы "серьезные обморожения конечностей, закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени, общее переохлаждение".
Ребенок провел под завалами 35 часов. Сотрудник МЧС, который был на месте ЧП в тот момент, ранее рассказал, при каких обстоятельствах удалось обнаружить ребенка.
31 декабря в жилом доме на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв газа. В результате ЧП обрушился один из подъездов дома. На данный момент известно о девяти погибших. В Челябинской области 2 января объявлен траур.
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