Спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца доставили в столичную больницу

Младенца, которого спасли из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске, доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Леонида Рошаля, сообщает Агентство "Москва".
Весь полет из Магнитогорска в Москву ребенка сопровождали специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), детские анестезиологи- реаниматологи и хирурги-травматологи.
Спецборт приземлился в аэропорту Шереметьево.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения России, состояние ребенка оценивается как стабильно тяжелое.
Ребенок провел под завалами 35 часов.
Сотрудник МЧС, который был на месте ЧП в тот момент, когда удалось обнаружить ребенка, рассказал, как все происходило.
По словам спасателей и врачей, малыша спасло то, что в момент трагедии он находился в кроватке и был тепло укутан.
В МЧС рассказали о спасении младенца из-под завалов в Магнитогорске
31 декабря в жилом доме на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв газа. В результате ЧП обрушился один из подъездов дома.
На данный момент известно о девяти погибших. В Челябинской области 2 января объявлен траур.
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