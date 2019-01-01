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01 января, 23:34

Спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца доставили в столичную больницу

происшествия

01 января, 23:34

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Фото: скриншот телеканал Москва 24

Младенца, которого спасли из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске, доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Леонида Рошаля, сообщает Агентство "Москва".

Весь полет из Магнитогорска в Москву ребенка сопровождали специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), детские анестезиологи- реаниматологи и хирурги-травматологи.

Спецборт приземлился в аэропорту Шереметьево.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения России, состояние ребенка оценивается как стабильно тяжелое.

Ребенок провел под завалами 35 часов.

Сотрудник МЧС, который был на месте ЧП в тот момент, когда удалось обнаружить ребенка, рассказал, как все происходило.

По словам спасателей и врачей, малыша спасло то, что в момент трагедии он находился в кроватке и был тепло укутан.

В МЧС рассказали о спасении младенца из-под завалов в Магнитогорске


31 декабря в жилом доме на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв газа. В результате ЧП обрушился один из подъездов дома.

На данный момент известно о девяти погибших. В Челябинской области 2 января объявлен траур.

Сюжет: Обрушение дома в Магнитогорске

происшествия

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