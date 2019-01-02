Следов взрывчатки на месте обрушения части дома в Магнитогорске не обнаружили

Фото: пресс-служба МЧС России/ТАСС

Взрывотехники не обнаружили в исследованных завалах дома в Магнитогорске следов взрывчатки.

Информацию уточнила официальный представитель СК Светлана Петренко "в связи с различными сообщениями, появляющимися в СМИ".

31 декабря в жилом доме на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв газа. В результате ЧП обрушился один из подъездов дома.

На данный момент известно о девяти погибших. В Челябинской области 2 января объявлен траур.

Власти Челябинской области пообещали переселить жителей разрушенных квартир. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших.

Владимир Путин прибыл в Магнитогорск и встретился с пострадавшими при ЧП. Президент поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий взрыва газа в доме.