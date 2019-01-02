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21:04 (обновлено 02.01.2019 22:48)

Тела еще трех погибших извлекли из-под завалов подъезда в Магнитогорске

происшествия

21:04

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МЧС России

Тела еще трех погибших после обрушения подъезда в Магнитогорске извлекли спасатели, передает РИА Новости. Общее число погибших достигло 31 человека.

В МЧС добавили, что это мать и двое детей. Таким образом, в результате ЧП жертвами стало шестеро детей.

Ранее сообщалось о гибели двух девочек до пяти лет и пятилетнего мальчика. Уточнялось, что помимо них опознано 14 женщин и 10 мужчин. Сейчас продолжаются поиски 10 человек.

Утром 31 декабря произошел взрыв газа в жилом доме на улице Карла Маркса. Обрушился один подъезд. Следов взрывчатки там не обнаружено. СК РФ приоритетной версией считает взрыв бытового газа.

1 января спасатели нашли под завалами завернутого в одеяло 10-месячного ребенка. Мальчик провел в таком положении 35 часов, у него серьезные обморожения конечностей, закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени и общее переохлаждение.

Его здоровьем занимаются столичные врачи. Семья ребенка тоже выжила, отец мальчика участвовал в спасательной операции и помогал МЧС.

В больницах остается пять человек. Трое из них находятся в Магнитогорске, один в Челябинске и еще один в Москве. Одну из пострадавших выписали.

Сюжет: Обрушение дома в Магнитогорске

происшествия

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