Тела еще трех погибших извлекли из-под завалов подъезда в Магнитогорске

Тела еще трех погибших после обрушения подъезда в Магнитогорске извлекли спасатели, передает РИА Новости. Общее число погибших достигло 31 человека.
В МЧС добавили, что это мать и двое детей. Таким образом, в результате ЧП жертвами стало шестеро детей.
Ранее сообщалось о гибели двух девочек до пяти лет и пятилетнего мальчика. Уточнялось, что помимо них опознано 14 женщин и 10 мужчин. Сейчас продолжаются поиски 10 человек.
Утром 31 декабря произошел взрыв газа в жилом доме на улице Карла Маркса. Обрушился один подъезд. Следов взрывчатки там не обнаружено. СК РФ приоритетной версией считает взрыв бытового газа.
1 января спасатели нашли под завалами завернутого в одеяло 10-месячного ребенка. Мальчик провел в таком положении 35 часов, у него серьезные обморожения конечностей, закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени и общее переохлаждение.
Его здоровьем занимаются столичные врачи. Семья ребенка тоже выжила, отец мальчика участвовал в спасательной операции и помогал МЧС.
В больницах остается пять человек. Трое из них находятся в Магнитогорске, один в Челябинске и еще один в Москве. Одну из пострадавших выписали.
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