Угроза обрушения конструкций дома сохраняется в Магнитогорске

Снимок с видео: пресс-служба МЧС России/ТАСС

Угроза обрушения конструкций жилого дома в Магнитогорске сохраняется. Об этом сообщил сотрудник пресс-центра ГУ МЧС по Челябинской области Михаил Юрин.

В то же время он отметил, что 3 января жители прилегающих к обрушившемуся подъезду квартир вновь получат временный доступ в дом, чтобы забрать необходимые вещи.

Также он рассказал, что среди оставшихся под завалами, по предварительным данным, детей нет. Ранее стало известно, что количество погибших при обрушении подъезда достигло 37 человек, в их числе шесть детей.

При этом тела 22 погибших опознаны, среди них три ребенка. Неизвестной на данный момент остается судьба четырех человек.

31 декабря в жилом доме на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв газа. В результате ЧП обрушился один из подъездов дома.