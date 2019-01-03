Угроза обрушения конструкций дома сохраняется в Магнитогорске

Угроза обрушения конструкций жилого дома в Магнитогорске сохраняется. Об этом сообщил сотрудник пресс-центра ГУ МЧС по Челябинской области Михаил Юрин.
В то же время он отметил, что 3 января жители прилегающих к обрушившемуся подъезду квартир вновь получат временный доступ в дом, чтобы забрать необходимые вещи.
Также он рассказал, что среди оставшихся под завалами, по предварительным данным, детей нет. Ранее стало известно, что количество погибших при обрушении подъезда достигло 37 человек, в их числе шесть детей.
При этом тела 22 погибших опознаны, среди них три ребенка. Неизвестной на данный момент остается судьба четырех человек.
31 декабря в жилом доме на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв газа. В результате ЧП обрушился один из подъездов дома.
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