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06:41

До 37 выросло число жертв обрушения дома в Магнитогорске

происшествия

06:41

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Фото: ТАСС/Илья Московец

До 37 увеличилось количество погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, в частности, из-под обломков извлекли тела мужчины и женщины.

Отмечается, что неизвестной остается судьба четырех человек. При этом уточняется, что опознаны тела 22 погибших, среди них три ребенка.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль ранее рассказал о состоянии спасенного младенца, которого доставили в Москву.

31 декабря в жилом доме на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв газа. В результате ЧП обрушился один из подъездов дома.

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Сюжет: Обрушение дома в Магнитогорске

происшествия

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