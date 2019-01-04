Прощание с погибшими началось в Магнитогорске

Фото: ТАСС/Илья Московец

Прощание с погибшими при обрушении жилого дома началось в Магнитогорске. Всего из-под завалов извлекли 39 тел. По последним данным, все они опознаны.

Спасатели искали людей среди бетонных плит и обломков четверо суток. Сегодня жители города принесли к месту трагедии живые цветы и свечи.

Взрыв в доме на проспекте Карла Маркса прогремел рано утром 31 декабря. В одном из подъездов рухнули перекрытия с третьего по десятый этаж. В первые часы были спасены 18 человек. Еще шестерых выживших, том числе двоих детей, сотрудники МЧС нашли под обломками и передали врачам уже при разборе завалов.

Так же в разрушенных квартирах спасатели обнаружили живых попугая, собаку и шесть кошек. Животные вернулись к своим хозяевам.

Следственный комитет опроверг версию теракта в Магнитогорске. Как отметили в ведомстве, специалисты не нашли следов взрывчатки на месте обрушения подъезда дома. Ранее эту версию озвучили некоторые СМИ. Основной версией взрыва в жилом доме следователи считают утечку бытового газа.