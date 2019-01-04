Опознаны тела всех погибших в результате ЧП в Магнитогорске

Фото: ТАСС/Пресс-служба МЧС России

Тела всех погибших при взрыве газа и обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске опознаны. Об этом сообщил первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян, передает РИА Новости.

Накануне вечером сообщалось, что МЧС завершает поисково-спасательную операцию. По официальным данным, в результате трагедии погибло 39 человек. Среди них шесть детей.

1 января спасатели нашли под завалами завернутого в одеяло 10-месячного ребенка. Мальчик провел в таком положении 35 часов, после чего его доставили в Москву. По последним данным, в настоящий момент его состояние стабильно. Сейчас в больницах остается пять человек, пострадавших при обрушении. Три человека - в Магнитогорске, один - в Челябинске и один в Москве.

В Магнитогорске утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов жилого дома на проспекте Карла Маркса. Следственный комитет опроверг версию теракта в Магнитогорске. Как отметили в ведомстве, специалисты не нашли следов взрывчатки на месте обрушения подъезда дома. Ранее эту версию озвучили некоторые СМИ.

Известно, что семьи погибших при обрушении части жилого дома в Магнитогорске получат по одному миллиону рублей. Граждане, получившие тяжкий или средний вред здоровью, получат по 400 тысяч рублей. Гражданам с легким вредом здоровью выплатят по 200 тысяч рублей. Выплаты начались в четверг, 3 января.